Министр обороны Украины Алексей Резников заболел COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксированы 2 862 новых случая коронавируса в сутки. Я попал сюда тоже, — написал Алексей Резников.

Министр отметил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции, но «в рабочем режиме».

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 34353 человека.