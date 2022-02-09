Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против «Северного потока-2».

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет «Интерфакс-Украина».

— У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против «Северного потока-2» прямо сейчас. Мы не согласны с этим, — сказала Джен Псаки.

По словам Джен Псаки, администрация США считает, что может использовать тему «Северного потока-2» для давления на Россию.

— Это — рычаг для давления, — завила Джен Псаки.

Напомним, ранее министр экономики Германии Роберт Габек заявлял, что строительство газопровода «Северный поток-2» было ошибкой с геополитической точки зрения.