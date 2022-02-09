Канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что противоречивый газопровод «Северный поток-2» не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает «Европейская правда».

Митч Макконнелл сказал, что ему и группе его коллег дали заверения во время ужина с Олафом Шольцом, совершившим свою первую поездку в Вашингтон после того, как он сменил на посту Ангелу Меркель.

— Хорошая новость состоит в том, что он подтвердил, что президент Байден сказал вчера: если вторжение произойдет, «Северный поток-2» не заработает, — заявил он.

В понедельник Олаф Шольц был гораздо более осторожным в высказываниях по поводу того, как далеко он готов зайти, чтобы наказать Россию, если нападение на Украину будет совершено.

На совместной пресс-конференции с Джо Байденом канцлер сказал, что они «совершенно едины» в отношении санкций против России, добавив, что «мы сделаем те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России».

Но когда его просили прямо прокомментировать «Северный поток-2», он неоднократно уходил от упоминания его названия и отказывался прямо подтвердить, что поддержит ликвидацию инфраструктуры.

С другой стороны, Джо Байден однозначно пообещал закрыть газопровод, если Москва начнет вторжение в Украину.

Ранее сообщалось, что администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против «Северного потока-2».