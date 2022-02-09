Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании нового компонента Вооруженных сил Польши — Войск обороны киберпространства.

Об этом пишет «Европейская правда».

Новосозданные войска будут проводить полный спектр мероприятий в киберпространстве — оборонные, разведывательные и активные наступательные действия.

— Официально создано командование компонента Войск обороны киберпространства, — сказал министр.

Эта часть будет тесно интегрирована с Национальным центром безопасности киберпространства, который является его научной базой.

— Это также является базой, которая дает компетенцию сделать Войско Польское устойчивым в этой очень важной сфере, а значит создать сопротивление Республики Польша нападениям, — сказал Мариуш Блащак.

Благодаря созданию нового компонента, Польша сможет гарантировать более высокий уровень безопасности в новой операционной сфере, как киберпространство, в соответствии с положениями саммита НАТО в Варшаве 2016 года. Министр Мариуш Блащак начал этот процесс, утвердив «Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства» в феврале 2019 года.

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