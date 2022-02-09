Ивано-Франковск готов принять Посольство США в случае его решения о переезде в Западную Украину, местные власти уже готовят об этом письмо в дипломатическое учреждение.

Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

— Готовим письмо в Посольство США, в котором рассматривается возможность переехать в Западную Украину, то Ивано-Франковск готов помочь и принять Посольство США, — подчеркнул Руслан Марцинкив.

По его словам, в Ивано-Франковске рассматривают возможность разместить Посольство США на Локомотиворемонтном заводе, где территорию можно оградить по всем требованиям.

Известно, что украинские СМИ со ссылкой на издание BuzzFeed разместили информацию о том, что Посольство США в Киеве рассматривает в случае возможного нападения России возможность переезда в Западную Украину.

Локомотиворемонтный завод основан в 1866 году как «Железнодорожные мастерские Станиславова». В свое время здесь выпускали бронепоезда для УНР. После Второй мировой войны работу ЛРЗ возобновили. Впрочем, в 90-х годах предприятие оказалось на грани банкротства.