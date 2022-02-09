Президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе с французским лидером заверил последнего, что Киев будет придерживаться соглашений, подписанных в Минске.

Об этом информирует Суспільне.

Слова украинского президента передал на пресс-конференции сам Эмманюэль Макрон.

— В ближайшие дни, месяцами нам нужно совместно сделать все необходимое, чтобы мы с помощью новых механизмов обеспечения безопасности смогли представить гарантии и получить значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности. Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели, — заявил президент европейской страны.

По его словам, Париж и Берлин станут посредниками в налаживающемся диалоге между Киевом и Москвой.

— После визита в Москву, хочу поздравить вас за вашу взвешенность. Франция и Германия будут вас поддерживать. Путин также подтвердил, что намерен продолжать выполнять Минские соглашения. Сегодня вы также подтвердили, что будете продолжать Минские соглашения. Это верный путь к миру, — акцентировал Эманнюэль Макрон.

Тем временем NYT пишет, что нынешний президент Франции признался журналистам в обсуждении с Владимиром Путиным «финляндизации Украины». Во времена полярного противостояния США и СССР нейтралитет Финляндии был закреплен в договоре 1948 года. Согласно нему, скандинавская страна должна была придержииваться внеблокового статуса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.