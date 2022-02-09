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Президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе с французским лидером заверил последнего, что Киев будет придерживаться соглашений, подписанных в Минске.
Об этом информирует Суспільне.
Слова украинского президента передал на пресс-конференции сам Эмманюэль Макрон.
— В ближайшие дни, месяцами нам нужно совместно сделать все необходимое, чтобы мы с помощью новых механизмов обеспечения безопасности смогли представить гарантии и получить значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности. Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели, — заявил президент европейской страны.
По его словам, Париж и Берлин станут посредниками в налаживающемся диалоге между Киевом и Москвой.
— После визита в Москву, хочу поздравить вас за вашу взвешенность. Франция и Германия будут вас поддерживать. Путин также подтвердил, что намерен продолжать выполнять Минские соглашения. Сегодня вы также подтвердили, что будете продолжать Минские соглашения. Это верный путь к миру, — акцентировал Эманнюэль Макрон.
Тем временем NYT пишет, что нынешний президент Франции признался журналистам в обсуждении с Владимиром Путиным «финляндизации Украины». Во времена полярного противостояния США и СССР нейтралитет Финляндии был закреплен в договоре 1948 года. Согласно нему, скандинавская страна должна была придержииваться внеблокового статуса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе с французским лидером заверил последнего, что Киев будет придерживаться соглашений, подписанных в Минске.
Об этом информирует Суспільне.
Слова украинского президента передал на пресс-конференции сам Эмманюэль Макрон.
— В ближайшие дни, месяцами нам нужно совместно сделать все необходимое, чтобы мы с помощью новых механизмов обеспечения безопасности смогли представить гарантии и получить значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности. Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели, — заявил президент европейской страны.
По его словам, Париж и Берлин станут посредниками в налаживающемся диалоге между Киевом и Москвой.
— После визита в Москву, хочу поздравить вас за вашу взвешенность. Франция и Германия будут вас поддерживать. Путин также подтвердил, что намерен продолжать выполнять Минские соглашения. Сегодня вы также подтвердили, что будете продолжать Минские соглашения. Это верный путь к миру, — акцентировал Эманнюэль Макрон.
Тем временем NYT пишет, что нынешний президент Франции признался журналистам в обсуждении с Владимиром Путиным «финляндизации Украины». Во времена полярного противостояния США и СССР нейтралитет Финляндии был закреплен в договоре 1948 года. Согласно нему, скандинавская страна должна была придержииваться внеблокового статуса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.