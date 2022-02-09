Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Франция и Германия должны прекратить давление на Киев, чтобы тот начал выполнять договоренности Минска. По его мнению, принуждать нужно в первую очередь Кремль.

Об этом он рассказал Axios.

Дипломат подчеркнул, что Россия отвечает за своих боевиков на Донбассе и только в руках Кремля находится ключ к «настоящему миру».

— Единственный способ добиться настоящего мира — это если Россия передумает и решит, что хочет прекратить войну, — подчеркнул Курт Волкер.

По его словам, Париж и Берлин требуют от Владимира Зеленского односторонник уступок по Минску.

— Я думаю, что Украина уже сделала все, что могла. Мы должны подталкивать Россию к выполнению Минских соглашений, — заключил специалист по вопросам Украины.

Издание Axios также связалось с чиновником из окружения украинского президента и поинтересовалось позицией ОП по вопросу Минских соглашений.

— Украина всегда была привержена реализации Минских соглашений. Это Россия не выполняет его и, что еще хуже, пытается использовать этот процесс, чтобы посеять нестабильность в Украине, — ответил он американским журналистам.

Напомним, при встрече с Макроном Зеленский гарантировал выполнение Минских договоренностей.