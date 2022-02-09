«Финляндизация» Украины является частью дипломатического дискурса, хотя президент Франции Эммануэль Макрон опроверг, что употреблял такой термин.

Как передает Украинская правда, об этом пишет The New York Times.

Американское издание указывает, что президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что «финляндизация» Украины была «одной из моделей на столе» для ослабления напряженности с Россией.

Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Эммануэль Макрон отрицал эту реплику, которая, похоже, поставила его в условия спора не только с украинцами, но и США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах.

8 февраля во время пресс-конференции лидеров Украины и Франции в Киеве журналистка американского издания Bloomberg спросила у Эммануэля Макрона: «Вчера Вы сказали, что финляндизация Украины является одной из опций. Что Вы имели в виду?»

— Я не употреблял таких формул. Вы использовали формулу «финляндизации». Я этого не слышал. Я говорил наоборот, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран будет проблема — в частности, для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации по отношению к Украине. Я не знаю, откуда Вы это взяли, — ответил Эммануэль Макрон.

Владимир Зеленский также сказал, что впервые слышит о «финляндизации» Украины.

The New York Times не указывает на источники вывода, что дипломаты обсуждают «финляндизацию» Украины. Однако отмечает, что термин касается строгого нейтралитета Финляндии во время холодной войны, закрепленного в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

Договор гарантировал Финляндии, что она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

NYTimes отмечает, что одни эксперты констатируют, что уступки Москве по поводу намерений Киева на членство в НАТО противоречат тому, к чему стремилась Украина, а другие утверждают, что «финляндизация» является лучшим курсом, который может выбрать Украина.

Также отмечается, что Финляндия когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, но теперь полностью совместима с НАТО и с западной «архитектурой безопасности» — и больше на стороне Запада.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной. Он считает, что цель визита была достигнута.