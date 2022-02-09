Общеевропейский опрос более 5,5 тысяч человек, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям (EDPS) в последние 10 дней января, показал, что большая часть граждан Евросоюза уверены, что в 2022 году Россия может напасть на Украину.

Об этом информирует Dnevnik.

Так, с высокой вероятностью в новую войну на востоке Европы верят во Франции (51%), Германии (52%) и Италии (51%), Польше (73%), Румынии (64%), Швеции (55%) и Финляндии (44%).

Возрастные различия диктуют разные ответы респондентов. К примеру, во Франции и Швеции люди старше 60 лет более склонны считать неизбежным нападение России на Украину, в то время как в Румынии, Италии, Германии и Финляндии более молодое поколение принимать наступление российской армии на украинскую территорию как реалистичный сценарий.

В семи опрошенных странах, включая нейтральные, НАТО рассматривается как ключевой защитник суверенитета Украины, однако граждане ЕС считают правильным, чтобы и их альянс помог Украине при нашествии с Востока. Распределение такое:

Финляндия (56% за ЕС / 59% за НАТО)

Франция (53% / 55%)

Германия (47% / 50%)

Италия (64% / 67%)

Польша (80% / 79%)

Румыния (57% / 63%)

Швеция (61% / 64%).

Некоторые респонденты убеждены, что защита Украины стоит рисков, но есть и те, которые говорят, что помощь Украине не принесет надлежащей выгоды.

Среди опрошенных существует процент тех, кто уверен в надежности Лондона как союзника Киева. К примеру, в Польше (66%) и в Швеции (52%) видят защиту Украины как долг Великобритании.

Другая ситуация в Германии. Там больше всех вступаются за помощь Украине сторонники левоцентристских сил и партии «зеленых». Избиратели Христиано-демократического союза напротив не испытывают солидарности по вопросу необходимости защищать Украину со стороны Германии.

Западнее, во Франции, также много опрошенных ратуют за подмогу Украине со стороны Париже. Речь идет об электорате действующего президента Эмманюэля Макрона и правоцентристской кандидатки на грядущих выборах Валери Пекри. Поклонники крайне правых популистов Марин ле Пен и Эрика Земмура расходятся во мнениях на украинском вопросе.

В Италии тоже нет консенсуса по вопросу помощи Киеву. Больше всего хотят, чтобы Рим встал на защиту Украины, сторонники демократической партии (55%). Почти столько же (54%) избирателей популистов из крайне правой партии «Братья Италии» напротив утверждают, что их стране не стоит помогать Украине во избежания порчи отношений с Кремлем.

У поляков больше всего респондентов выступали за поддержку Украины. Однако на вопрос, кому они доверяют защиту интересов граждан ЕС в случае российского вторжения в Украину, мнения разошлись. Стороники правящей партии «Право и справедливость» уверены, что с этой миссией отлично справится действующее правительство Польши, другие партии склоняются к выбору НАТО либо ЕС.

Напомним, Литва благодарна Германии за отправку дополнительных солдат.