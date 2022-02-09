Папа римский Франциск заявил, что новое военное вторжение РФ в Украину было бы «безумием».

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в среду, 9 февраля, во время выступления на общей аудиенции, выразив надежду, что напряженность между странами может быть преодолена посредством многостороннего диалога.

Понтифик также поблагодарил всех, кто принял участие в международном дне молитвы за мир в Украине.

— Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы через серьезный диалог можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели… И давайте не будем забывать, что война — это безумие, — подчеркнул Франциск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи.