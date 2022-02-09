Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель счел, что визит президента Франции в Кремль «чудес не сотворил».

Об этом пишет Digi24.

Глава МИД Европейского союза подчеркнул, что дипломатические переговоры с Путиным являются приоритетными для Запада, однако сдвигов в лучшую сторону в этой сфере в Брюсселе не увидели.

— Пока идут переговоры, пока обе стороны готовы сесть и обсудить позиции, есть надежда, что мы не столкнемся с военным противостоянием, — рассказал политик.

По его мнению, рабочая поездка Эмманюэля Макрона на переговоры с Путиным была «хорошей инициативой» и «элементом расслабления», но ожидаемых результатов не принесла.

— Ситуация остается напряженной, — отметил в разговоре с репортерами Жозеп Боррель.

Вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном он акцентировал, что европейский порядок столкнулся с «самым опасным моментом» истории со времен завершения холодной войны.

— Для России важна не Украина, а архитектура безопасности в Европе, которой россияне бросают вызов. Они оказывают давление на Украину, чтобы обсудить то, что для них важно, — пояснил Верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, французский президент Эммануэль Макрон, подытоживая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на российско-украинском приграничье.