Стадион «Артания»

Реконструкция футбольного стадиона «Артания» в Очакове по президентской программе «Велике будівництво» продолжится и в 2022 году. Как рассказали в Николаевской ОГА, пока завершены работы только первой очереди.

Вице-губернатор Игорь Кузьмин рассказал, что на данный момент подрядчик сделал футбольное поле, подготовил основы под беговые дорожки и трибуны, пишут НикВести.

Также заложен фундамент под ряд работ, которые планируют выполнить во второй очереди. В частности, туда войдут:

обустройство трибун;

строительство беговых дорожек;

термосанация главного спортивного корпуса;

возведение гостиницы для спортсменов;

строительство и административного здания.

Отметим, что на первую очередь работ потратили около 20 миллионов гривен. Вторая обойдется примерно в 60 миллионов. Однако и ее могут разбить еще на два этапа — ввиду немалой стоимости.

Примечательно, что 1 февраля в Николаевской облгосадминистрации отчитались об окончании работ на стадионе. При этом там заявили, что трибуны и беговые дорожки уже обустроены, хотя на деле под них сделана только основа.

Так на данный момент вылядят трибуны «Артании»

«В Очакове на стадионе «Артания» появилось новое высококачественное покрытие футбольного поля. В ходе реконструкции также обустроили беговые дорожки, обустроили зрительские трибуны, рассчитанные более чем на 2000 зрителей. Общая стоимость работ составляет около 20 миллионов гривен», — говорилось в сообщении ОГА.

Отметим, что на днях управление ЖКХ Очаковского горсовета заказало корректировку проекта у «Агрофон-Проект». Она обойдется в 898 тысяч 560 гривен.

А в декабре 2021 года Департамент градостроения, архитектуры, капитального строительства и сопровождения инфраструктурных объектов Николаевской ОГА подписал с предприятием «Интербуд» договор на еще 6 миллионов 109 тысяч 347 гривен за реконструкцию стадиона «Артания» в Очакове по программе президента «Велике будівництво».