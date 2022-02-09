Из 15 пленарных заседаний Николаевского городского совета депутат Ирина Бойченко от партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» пропустила более половины заседаний, посетив семь, а ее коллега по фракции Руслан Москаленко побывал на девяти. Одинаковую посещаемость продемонстрировали Сергей Танасов («Европейская Солидарность») и Юрий Степанец («Слуга народа») — посетили 60% заседаний.

Об этом сообщает портал «Аттестация депутатов местных советов».

Период мониторинга — первый год полномочий депутатов.

На всех пленарных заседаниях в течение года присутствовали:

Рамиль Агабеков, Татьяна Домбровская, Александр Розумный от партии «Слуга народа»;

Андрей Ермолаев, Максим Коваленко, Федор Панченко, Анатолий Петров, Владимир Топчий от партии «Пропозиція»;

Артем Ильюк, Артем Хачатуров, Владислав Чайка — «ОПЗЖ»;

Елена Киселева, Станислав Мартиросов — «Европейская Солидарность».

За первый год работы совета депутаты приняли участие в 21 заседании постоянной комиссии по правам человека, детям, семье, законности, гласности, антикоррупционной политике, местному самоуправлению, депутатской деятельности и этике. Средний показатель посещаемости составляет 81%. Не пропустила ни одного заседания только Елена Киселева («Европейская Солидарность»), а Лариса Дробот («Партия Шария») смогла посетить только 10 заседаний данной комиссии.

«Лидером» по количеству заседаний стала комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, предпринимательства, наполнения бюджета и использования бюджетных средств.

— Комиссия созывалась для обсуждения важных экономических вопросов 41 раз, на всех заседаниях присутствовал только Федор Панченко («Пропозиція»). Средний показатель посещаемости – 82%, — отмечается в материале.

Комиссия по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений в первый год работы провела 32 заседания.

— 100%-й результат посещений показали два депутата, а именно: Елена Нестеренко («Слуга народа») и Сергей Щербаков («ОПЗЖ»). А вот депутат Виталий Ким («Слуга народа»), который является также главой Николаевской областной государственной администрации, посетил только одно (!) заседание. Средний показатель посещаемости среди всех депутатов — 72%, — сказано в сообщении.

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, информационных технологий и диджитализации провела 35 заседаний.

— Ни один из депутатов не имеет 100% результата посещаемости. 97% у Дмитрия Иванова («Пропозиція»), а у Валерия Дашевского («ОПЗЖ») — только 49%. Средний показатель посещаемости – 76%, — отмечает портал.

Комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта собиралась за год 23 раза. 100%-ой посещаемости не обнаружено даже среди представителей руководящего состава. 91% посещений заседаний комиссий у Николая Карцева («Партия Шария») и Зинаиды Моторной («ОПЗЖ»).

— Также в Николаевском городском совете есть два депутата, которые за год поработали в двух разных комиссиях каждый. Это представители фракции «ОПЗЖ» Олег Афанасьев и Артем Хачатуров. Если Артем Хачатуров добросовестно выполнял свои обязанности в обеих комиссиях, то такого не скажешь об Олеге Афанасьеве, посетившем 34% всех заседаний, — говорится в материале.

Отмечается, что пропуск депутатом в течение года более половины заседаний постоянной комиссии, членом которой он является, может служить основанием для обращения совета к избирателям с предложением об отзыве такого депутата в установленном законом порядке (ч. 5 ст. 20 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов»).

Советуем Николаевскому городскому совету на официальном сайте публиковать информацию о присутствии депутатов не только на пленарных заседаниях, но и на заседаниях постоянных комиссий.

Напомним, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.