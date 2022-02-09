Из 15 пленарных заседаний Николаевского городского совета депутат Ирина Бойченко от партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» пропустила более половины заседаний, посетив семь, а ее коллега по фракции Руслан Москаленко побывал на девяти. Одинаковую посещаемость продемонстрировали Сергей Танасов («Европейская Солидарность») и Юрий Степанец («Слуга народа») — посетили 60% заседаний.
Об этом сообщает портал «Аттестация депутатов местных советов».
Период мониторинга — первый год полномочий депутатов.
На всех пленарных заседаниях в течение года присутствовали:
За первый год работы совета депутаты приняли участие в 21 заседании постоянной комиссии по правам человека, детям, семье, законности, гласности, антикоррупционной политике, местному самоуправлению, депутатской деятельности и этике. Средний показатель посещаемости составляет 81%. Не пропустила ни одного заседания только Елена Киселева («Европейская Солидарность»), а Лариса Дробот («Партия Шария») смогла посетить только 10 заседаний данной комиссии.
«Лидером» по количеству заседаний стала комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, предпринимательства, наполнения бюджета и использования бюджетных средств.
— Комиссия созывалась для обсуждения важных экономических вопросов 41 раз, на всех заседаниях присутствовал только Федор Панченко («Пропозиція»). Средний показатель посещаемости – 82%, — отмечается в материале.
Комиссия по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений в первый год работы провела 32 заседания.
— 100%-й результат посещений показали два депутата, а именно: Елена Нестеренко («Слуга народа») и Сергей Щербаков («ОПЗЖ»). А вот депутат Виталий Ким («Слуга народа»), который является также главой Николаевской областной государственной администрации, посетил только одно (!) заседание. Средний показатель посещаемости среди всех депутатов — 72%, — сказано в сообщении.
Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, информационных технологий и диджитализации провела 35 заседаний.
— Ни один из депутатов не имеет 100% результата посещаемости. 97% у Дмитрия Иванова («Пропозиція»), а у Валерия Дашевского («ОПЗЖ») — только 49%. Средний показатель посещаемости – 76%, — отмечает портал.
Комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта собиралась за год 23 раза. 100%-ой посещаемости не обнаружено даже среди представителей руководящего состава. 91% посещений заседаний комиссий у Николая Карцева («Партия Шария») и Зинаиды Моторной («ОПЗЖ»).
— Также в Николаевском городском совете есть два депутата, которые за год поработали в двух разных комиссиях каждый. Это представители фракции «ОПЗЖ» Олег Афанасьев и Артем Хачатуров. Если Артем Хачатуров добросовестно выполнял свои обязанности в обеих комиссиях, то такого не скажешь об Олеге Афанасьеве, посетившем 34% всех заседаний, — говорится в материале.
Отмечается, что пропуск депутатом в течение года более половины заседаний постоянной комиссии, членом которой он является, может служить основанием для обращения совета к избирателям с предложением об отзыве такого депутата в установленном законом порядке (ч. 5 ст. 20 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов»).
Советуем Николаевскому городскому совету на официальном сайте публиковать информацию о присутствии депутатов не только на пленарных заседаниях, но и на заседаниях постоянных комиссий.
Напомним, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.
Из 15 пленарных заседаний Николаевского городского совета депутат Ирина Бойченко от партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» пропустила более половины заседаний, посетив семь, а ее коллега по фракции Руслан Москаленко побывал на девяти. Одинаковую посещаемость продемонстрировали Сергей Танасов («Европейская Солидарность») и Юрий Степанец («Слуга народа») — посетили 60% заседаний.
Об этом сообщает портал «Аттестация депутатов местных советов».
Период мониторинга — первый год полномочий депутатов.
На всех пленарных заседаниях в течение года присутствовали:
За первый год работы совета депутаты приняли участие в 21 заседании постоянной комиссии по правам человека, детям, семье, законности, гласности, антикоррупционной политике, местному самоуправлению, депутатской деятельности и этике. Средний показатель посещаемости составляет 81%. Не пропустила ни одного заседания только Елена Киселева («Европейская Солидарность»), а Лариса Дробот («Партия Шария») смогла посетить только 10 заседаний данной комиссии.
«Лидером» по количеству заседаний стала комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, предпринимательства, наполнения бюджета и использования бюджетных средств.
— Комиссия созывалась для обсуждения важных экономических вопросов 41 раз, на всех заседаниях присутствовал только Федор Панченко («Пропозиція»). Средний показатель посещаемости – 82%, — отмечается в материале.
Комиссия по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений в первый год работы провела 32 заседания.
— 100%-й результат посещений показали два депутата, а именно: Елена Нестеренко («Слуга народа») и Сергей Щербаков («ОПЗЖ»). А вот депутат Виталий Ким («Слуга народа»), который является также главой Николаевской областной государственной администрации, посетил только одно (!) заседание. Средний показатель посещаемости среди всех депутатов — 72%, — сказано в сообщении.
Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, информационных технологий и диджитализации провела 35 заседаний.
— Ни один из депутатов не имеет 100% результата посещаемости. 97% у Дмитрия Иванова («Пропозиція»), а у Валерия Дашевского («ОПЗЖ») — только 49%. Средний показатель посещаемости – 76%, — отмечает портал.
Комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта собиралась за год 23 раза. 100%-ой посещаемости не обнаружено даже среди представителей руководящего состава. 91% посещений заседаний комиссий у Николая Карцева («Партия Шария») и Зинаиды Моторной («ОПЗЖ»).
— Также в Николаевском городском совете есть два депутата, которые за год поработали в двух разных комиссиях каждый. Это представители фракции «ОПЗЖ» Олег Афанасьев и Артем Хачатуров. Если Артем Хачатуров добросовестно выполнял свои обязанности в обеих комиссиях, то такого не скажешь об Олеге Афанасьеве, посетившем 34% всех заседаний, — говорится в материале.
Отмечается, что пропуск депутатом в течение года более половины заседаний постоянной комиссии, членом которой он является, может служить основанием для обращения совета к избирателям с предложением об отзыве такого депутата в установленном законом порядке (ч. 5 ст. 20 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов»).
Советуем Николаевскому городскому совету на официальном сайте публиковать информацию о присутствии депутатов не только на пленарных заседаниях, но и на заседаниях постоянных комиссий.
Напомним, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.