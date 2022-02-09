Писательница Герта Мюллер

Больше трех сотен известных деятелей из сферы искусства, политики и журналистики высказались в поддержку Украины, раскритиковав внешнюю политику Российской Федерации.

Об этом пишет газета «Литературная Украина», ссылаясь на Der Tagesspiegel.

Подписанты обращения настаивают, что Кремль пытается отобрать свободу у ряда стран Восточной Европы, которую они получили в результате распада советского режима.

— Стремление президента Путина к гегемонии является центральной атакой на демократическую свободу, полученную во многих странах Восточной Европы после 1989 года, — сказано в открытом письме.

В заявлении требуется немедленный отвод российск войск от украинских границ.

— Невозможно молча мириться с тем, что через восемьдесят лет после Мюнхенских соглашений в Европе снова появилась прямая угроза вторжения на суверенную территорию другого государства, — акцентируют в обращении.

Распространение декларации за Украину взял на себя Берлинский литературный фестиваль, а подписи под ним поставили такие выдающиеся творцы, как лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Воле Шойинка, певец Вольф Бирман, художник Ай Вейвэй, поэт Дурс Грюнбайн, актеры Михаэль Ханеман и Бургхарт Клауснер, режиссер Маркус Шпайдель, писатели Иэн Макьюэн, Ляо Иу и Уве Теллькамп, а также экс-президент Бундестага Вольфганг Шойбле.

Ранее сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что противоречивый газопровод «Северный поток-2» не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.