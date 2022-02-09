Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили новое подозрение.

На этот раз в том, что он склонял военнослужащих президентской охраны к дезертирству, сообщает Госбюро расследований.

Сообщается, что следователи ГБР Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УКУ).

По данным следствия, 24 февраля 2014 Виктор Янукович, скрываясь от уголовной ответственности за преступления в отношении участников Майдана, склонил замначальника УГО — начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.

Также сообщается, что в ближайшее время будет принято решение об обращении в суд с ходатайством об избрании Виктору Януковичу заочной меры пресечения по этому делу.

— Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Ранее Виктор Янукович заявил, что украинские власти еще будут отвечать за события на Майдане и «госпереворот».

Как сообщалось, 1 февраля в ГБР проинформировали, что бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности Президента Украины, которому ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.