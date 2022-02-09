Посетители учреждений органов правосудия в Николаевской области пытались пронести внутрь более 160 ножей, газовых баллончиков, оружия и других предметов в январе текущего года.

Об этом пишет пресс-центр службы судебной охраны в регионе.

В течение первого месяца года через пункты пропуска и охраны судов прошло около 18 тысяч посетителей. Сотрудники службы обеспечивали безопасность участников судебного процесса на 8423 судебных заседаниях.

Всего за январь 2022-го предупредили пронесение 163 запрещенных предметов, среди них — 10 устройств для отстрела патронов, заряженных резиновым шариком, 4 единицы газового оружия, 56 ножей, 42 слезоточивых средства, 11 электрошоковых устройств и других запрещенных предметов — отверток, канцелярских ножей, ножниц и так далее.

Напомним, за октябрь 2021 года посетители учреждений правосудия в Николаевской области пытались пронести внутрь более 130 запрещенных предметов.