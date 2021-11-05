За октябрь текущего года посетители учреждений правосудия в Николаевской области пытались пронести внутрь более 130 запрещенных предметов.

Об этом пишет пресс-центр региональной Службы судебной охраны.

В течение прошедшего месяца на Николаевщине состоялось более 11 тысяч судебных заседаний. Всего через пункты пропуска и охраны судов, а также органов правосудия за этот срок прошло около 17 тысяч посетителей.

Охрана предупредила пронесение в здания суда 134 запрещенных предметов, из которых 9 устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновым шариком, 90 ножей, 31 слезоточивый баллончик, а также электрошокеры, пневматическое оружие и другое.

Напомним, житель Южноукраинска незаконно хранил дома арсенал оружия.