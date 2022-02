Пятый президент и лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко встретился с режиссером и бывшим пленником Кремля Олегом Сенцовым.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фотографии.

Петр Порошенко признателен Сенцову за встречу и за его принципиальную позицию.

— A friend in need is a friend indeed. Пообещали Олегу, что непременно на следующей неделе с Мариной посетим показ фильма «Носорог». Радуюсь, что в свое время Марине, как главе Украинского культурного фонда, удалось сделать все для поддержки украинского кино, — добавил пятый президент.