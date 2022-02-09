Пятый президент и лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко встретился с режиссером и бывшим пленником Кремля Олегом Сенцовым.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фотографии.

— Теплая и содержательная встреча с Олегом Сенцовым. Говорили о культуре и украинском кино, об украинском Крыме и деоккупации, о необходимости объединить усилия мира для освобождения всех пленников Кремля, об угрозах новой агрессии Путина и ситуации в стране, о политически мотивированном преследовании оппозиции и выборочное правосудие, и как они влияют на имидж Украины. Рад, относительно многих позиций наши с Олегом мнения совпадают. В частности, в ключевом — в трудные времена страна и общество должны быть объединены и готовы, как в 2014 году, совместно дать отпор врагу, – говорится в сообщении Петра Порошенко.

Петр Порошенко признателен Сенцову за встречу и за его принципиальную позицию.

— A friend in need is a friend indeed. Пообещали Олегу, что непременно на следующей неделе с Мариной посетим показ фильма «Носорог». Радуюсь, что в свое время Марине, как главе Украинского культурного фонда, удалось сделать все для поддержки украинского кино, — добавил пятый президент.

Напомним, Петр Порошенко обратился к правительству с инициативой передать «ковидную» тысячу на нужды армии.