Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Трухина нет, поэтому в партии надеются, что он составит его «по совести» самостоятельно.

Об этом она сказала в интервью изданию «Радио Свобода».

— Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом отнять. Останется он депутатом или нет будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат, — сказала Елена Шуляк.

Учитывая такую ситуацию, что фракция не может лишить мандата депутата, к которому потеряли доверие, Елена Шуляк надеется на то, что удастся принять законопроект об императивном мандате.

Глава партии добавила, что спрашивала Александра Трухина в начале сентября 2021 года, был ли он за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе под Киевом. По словам Елены Шуляк, нардеп заверил ее, что «честно, не был за рулем».

Она повторила, что Александр Трухин уже не является ни членом партии, ни главой Полтавской организации партии.

Ранее Александр Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат в случае, если того будут требовать ситуация и команда «Слуги народа».