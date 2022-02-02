Народный депутат Александр Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат в случае, если того будут требовать ситуация и команда «Слуги народа».

— Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет, — сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что осознает свою политическую ответственность. Он добавил, что не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, потому что, по его словам, хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП.

— Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность, — сказал Александр Трухин.

Авария с участием Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года, в ней пострадал председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сперва столкнулся с автомобилем Ford (в котором ехал Лучи), после чего наехал на автомобиль Daewoo. Всего в аварии пострадали шесть человек. Появлялась информация, что за рулем Audi находился Трухин в состоянии алкогольного опьянения.

Через несколько дней после ДТП десятки украинских СМИ удалили или изменили новость об этом, убрав упоминание о «слуге народа».

«Украинская правда» опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Александр Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере. Один из свидетелей заявил, что видел, как нардеп выходил из-за руля авто, но сам нардеп утверждал, что ехал на заднем сидении.

После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за коллегу и призвал Александра Трухина выйти из фракции.

Позже стало известно, что Александра Трухина исключили из партии.

В сентябре 2021 года исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», что следствие на тот момент еще не установило, был ли народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин за рулем автомобиля во время аварии 23 августа на Бориспольской трассе.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с нардепом Александром Трухиным и обнародование видео с места происшествия, заявив, что все должны быть равны перед законом и нести ответственность.