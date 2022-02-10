В 2022 году украинский флот пополнится первыми образцами боевых катеров американского производства Марк VI. Ожидаются поставки более десяти единиц.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Как указано, основной задачей катеров этой серии является патрулирование акватории. Однако они могут осуществлять также разведку, борьбу с подводными диверсионными группами, обеспечивать безопасность судоходства в Азово-Черноморском регионе, перекрытие морских районов с целью проведения испытаний ракет и другое.

Среди главных характеристик Марк VI упомянуты:

способность развивать скорость более 40 узлов;

возможность на быстром ходу доставить 10-12 спецназовцев на борт судна-нарушителя;

оснащенность современным ракетным вооружением, в том числе 30-миллиметровой автоматической пушкой, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения малым и большим судам.

Как отметили в ВМС, США взяли на себя подготовку украинских военных моряков, которые будут допущены к эксплуатации катеров.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл второй за сутки самолет с помощью от США.