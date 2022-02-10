Двухпартийная группа членов комитета по разведке Сената США в открытом письме просит президента Байдена усилить обмен разведданными с Украиной, защищающей Европу от российской агрессии.

Текст письма обнародован на официальной странице главы комитета Марка Уорнера.

— Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, и они демонстрируют готовность действовать в защиту собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства, — указывается в документе.

В связи с этим законодатели обратились к главе Белого дома с просьбой, чтобы Соединенные Штаты делились с Украиной разведывательной информацией в как можно больших объемах.

— Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину важной информацией, необходимой для защиты. Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также интересам наших союзников и партнеров в регионе, — отмечают авторы письма.

Сенаторы подчеркнули, что угрозы России в адрес Украины представляют опасность демократии во всем мире, поэтому призвали президента США «сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в нынешний критический момент».

Напомним, Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан с Украины в случае российской агрессии.