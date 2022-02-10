Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что депутат от ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки должен извиниться за облитый водой украинский флаг. В противном случае Украина найдет возможность достойно ответить на этот пренебрежительный шаг.

Об этом он сказал на пресс-конференции 9 февраля, пишет hromadske.

— Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И потому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинения от того человека, который это сделал, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр рассказал, что его пока не информировали об извинениях словацкого депутата.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Украины с правительством Словакии отличные отношения и на ситуацию между странами этот инцидент не повлияет. Его также не рассматривают как антиукраинскую акцию, поскольку инцидент произошел не во время рассмотрения украинского вопроса, а соглашения между Словакией и США по поводу использования военной инфраструктуры.

Впрочем, если Андрей Медвецки лично не принесет извинения за облитый флаг, «Украина найдет возможность достойно ответить на этот поступок».

— Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов, ㅡ добавил он.

Как сообщалось, на заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно облил водой флаг Украины, а затем его коллега по партии Марек Котлеба вовсе вырвал и смял символ. За их поступки уже принесли извинения первые лица Словакии.