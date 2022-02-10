Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что депутат от ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки должен извиниться за облитый водой украинский флаг. В противном случае Украина найдет возможность достойно ответить на этот пренебрежительный шаг.
Об этом он сказал на пресс-конференции 9 февраля, пишет hromadske.
— Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И потому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинения от того человека, который это сделал, — сказал Дмитрий Кулеба.
Министр рассказал, что его пока не информировали об извинениях словацкого депутата.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Украины с правительством Словакии отличные отношения и на ситуацию между странами этот инцидент не повлияет. Его также не рассматривают как антиукраинскую акцию, поскольку инцидент произошел не во время рассмотрения украинского вопроса, а соглашения между Словакией и США по поводу использования военной инфраструктуры.
Впрочем, если Андрей Медвецки лично не принесет извинения за облитый флаг, «Украина найдет возможность достойно ответить на этот поступок».
— Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов, ㅡ добавил он.
Как сообщалось, на заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно облил водой флаг Украины, а затем его коллега по партии Марек Котлеба вовсе вырвал и смял символ. За их поступки уже принесли извинения первые лица Словакии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что депутат от ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки должен извиниться за облитый водой украинский флаг. В противном случае Украина найдет возможность достойно ответить на этот пренебрежительный шаг.
Об этом он сказал на пресс-конференции 9 февраля, пишет hromadske.
— Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И потому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, как это делается в таких случаях, и требовать извинения от того человека, который это сделал, — сказал Дмитрий Кулеба.
Министр рассказал, что его пока не информировали об извинениях словацкого депутата.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Украины с правительством Словакии отличные отношения и на ситуацию между странами этот инцидент не повлияет. Его также не рассматривают как антиукраинскую акцию, поскольку инцидент произошел не во время рассмотрения украинского вопроса, а соглашения между Словакией и США по поводу использования военной инфраструктуры.
Впрочем, если Андрей Медвецки лично не принесет извинения за облитый флаг, «Украина найдет возможность достойно ответить на этот поступок».
— Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов, ㅡ добавил он.
Как сообщалось, на заседании словацкого парламента депутат Андрей Медведецки намеренно облил водой флаг Украины, а затем его коллега по партии Марек Котлеба вовсе вырвал и смял символ. За их поступки уже принесли извинения первые лица Словакии.