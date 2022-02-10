Два американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82 воздушно-десантной дивизии Армии США в четверг прибыли в Польшу.

Об этом пишет Зеркало недели.

Согласно данным авиационных ресурсов Европы, самолеты вылетели из базы Форт-Брэгг в Северной Каролине и приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенном в 90 км от границы с Украиной. Согласно решениям руководства США, там планируют разместить в общей сложности 1,7 тысяч американских десантников в составе бригадной боевой группы 82 воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенко приземлились четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82 воздушно-десантной дивизии. В общей сложности, по имеющимся данным, в Польшу уже переброшено по меньшей мере 1350 военнослужащих 18 воздушно-десантной дивизии Армии США. С начала недели туда совершили рейсы не менее 13 американских военно-транспортных самолетов.

Также на прошлой неделе 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18 воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82 дивизии, прибыли на авиабазу в Висбадене в Германии.

Напомним, Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан с Украины в случае российской агрессии.