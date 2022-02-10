В Беларуси стартовал второй этап российско-белорусских учений, в ходе которого военные двух стран будут отрабатывать отражение внешней агрессии в рамках «оборонительной операции».

Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram.

Отмечается, что накануне в страну прибыл глава Генштаба ВС России, который будет контролировать готовность российских сил, участвующих в «союзных» учениях.

Второй и заключительный этап продлится до 20 февраля.

Россияне вместе с белорусами усилят участки границы «на возможных направлениях незаконного пересечения на территорию Республики». Отмечается, что стороны будут учиться поиску, блокированию и уничтожению вражеских диверсантов.

Практические действия войск пройдут на полигонах: Обуз-Лисновский, Осиповичный, Брестский, Гожский, а также на отдельных участках местности, которые не указывают.

В рамках учений задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Пройдет комплекс отдельных тактических учений с привлечением войск Западного и Северо-западного оперативных командований Вооруженных сил Беларуси, «не связанных с общим замыслом проверки».

Напомним, бывший генерал-полковник РФ Леонид Ивашов опубликовал письмо с требованием отставки Владимира Путина за нагнетание кризиса у украинских границ и конфронтацию с НАТО.