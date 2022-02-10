В Белом доме в ответ на слова президента России Владимира Путина «терпи, моя красавица» в адрес Украины заявили, что любая шутка об изнасиловании вызывает возмущение.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет Украинская правда.

Джен Псаки попросили прокомментировать реплику Владимира Путина в адрес Украины, которую многие русскоязычные люди истолковали как «шутку» об изнасиловании. Ее спросили, не сокращает ли это шансы на дипломатический выход из кризиса и сообщил ли Белый дом российской стороне, что «это не круто».

— Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызвала бы возмущение всех в этом правительстве, будь то уста американского чиновника или иностранного чиновника. Я также отмечу, что мы никогда не сдерживали обеспокоенность по поводу неправдивости некоторых заявлений, звучащих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, которую они провозглашают, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что фраза «Нравится — не нравится. Терпи, моя красавица!», адресованная Владимиром Путиным президенту Украины, была взята из «народного творчества».