Во время своей поездки по Австралии глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, заявил, что его страна не поддасться давлению Китая и продолжить сотрудничество с Тайванем.

Об этом пишет SCMP.

Министр иностранных дел балтийского государства подчеркнул, что небольшим государствам со схожими интересами стоять единым фронтом выступить против экономического шантажа, которым не гнушаются пользоваться как Китай, так и Россия.

Во время нахождения в столице Австралии, Канберре, где вскоре будет открыта новая дипломатическая миссия Литвы, Габриелюс Ландсбергис отметил, что Вильнюс не нарушал политику «одного Китая», позволив тайваньскому посольству в столице Литвы носить название представительства Тайваня.

Китай рассматривает Тайвань как свою законную территорию и предъявляет претензии всем государствам, которые идут на сотрудничество с независимым островом. Большинство стран в мире не признают Тайвань в качестве суверенного государства, предпочитая не портить отношения с Пекином. Литва пошла наперекор этому тренду, поддержав демократических китайцев по примеру США.

Напомним, китайские власти заявляли о готовности принять «решительные меры», если Тайвань предпримет шаги к независимости.