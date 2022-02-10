Кабинет Министров разрешил тратить деньги за вакцинацию на подписку на печатные газеты и журналы. Постановление вступит в силу с 14 февраля.

Об этом пишет пресс-служба «Укрпочты».

Там сообщили, что любой может оформить подписку онлайн на любые периодические издания. С перечнем изданий, на которые можно оформить подписку, можно ознакомиться по ссылке.

— Сейчас рассчитаться картой «єПідтримка» можно при оформлении подписки онлайн. Это хорошая возможность для тех украинцев, которые не решили на что потратить «тысячу», оформить годовую подписку для своих менее диджитальных родственников, например, бабушек и дедушек, проживающих в селах. Также это и хороший способ для молодежи подписаться на общественно-политические еженедельники — в нашем каталоге более 3 500 индексов, поэтому каждый найдет издание себе по вкусу, — отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

В «Укрпочте» сообщили, что лимит по оплате избранных изданий составляет 1 000 гривен и оплату можно провести на сайте «Укрпочты» онлайн.

Напомним, вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также будут иметь возможность получить «ковидную» тысячу гривен.