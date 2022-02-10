Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе.

Как сообщает The Guardian, ранее Трасс заявляла, что документ будет внесен до 10 февраля, однако на рассмотрение парламента ничего не было подано.

Министерство иностранных дел подтвердило задержку: «Наше новое санкционное законодательство будет подписано министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлено в парламенте».

О причинах задержки не сообщается. При этом в британский парламент ушел на двухнедельный перерыв.

Сама Лиз Трасс 10 февраля отправилась с визитом в Москву, перед которым она заявила: «Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы много раз говорили, что любое дальнейшее вторжение повлечет за собой серьезные последствия, в том числе за счет скоординированного пакета санкций. Здесь у России есть выбор. Мы настоятельно призываем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии».

Напомним, вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Российская Федерация не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым.