При первом признаке открытой российской агрессии против Украины, на Москву необходимо наложить самые жесткие из доступных санкций, чтобы не подавать пример другим диктаторам.

Об этом пишет Forbes.

Политолог Майкл Крепон отмечает, что в Кремле провели впечатляющую подготовку к гипотетическим военным действиям.

— Владимир Путин был и осторожен, и хитер. Теперь он привлек всеобщее внимание, готовясь бросить осторожность на ветер. Возможно, все это просто представление. Если это так, то количество статистов, которых Путин перекинул в Беларусь и сосредоточил вдоль границы России с Украиной, совершенно избыточно. Возможно, он получит нечто гораздо меньшее, чем его максималистские требования, и объявит о победе, не начав новое военное наступление. Или он может попытаться получить дополнительные территориальные выгоды на востоке Украины. Если так, то он слишком подготовлен, — говорится в материале.

Автор подчеркивает, что нынешний кризис, развязанный Москвой, плохо скажется на ядерной безопасности, так как многие страны могут увидеть пример Украины, которая добровольно отдала атомный арсенал, а в обмен получила агрессию.

— Как бы ни разыгрался этот кризис, это плохие новости для распространения ядерного оружия и контроля над вооружениями. Худший случай — это война, которая породит грибовидные облака, но мы и близко не подходим к худшему варианту. Меньшие ядерные последствия достаточно плохи — и они вероятны <...> У Украины нет ядерного оружия, потому что администрация Клинтона помогла России вернуть то, что она оставила после распада Советского Союза. Взамен Украина получила помощь, необходимую ей для того, чтобы стать жизнеспособной независимой страной <...> В обмен на то, что ядерное оружие было вывезено из страны, Киев получил гарантии безопасности, которые оказались далеко не стальными, от Москвы, Вашингтона и Лондона. Это было в 1994 году. Пять лет спустя Борис Ельцин вручил Путину ключи от Кремля. Затем, в 2008 году, президент Джордж Буш потребовал от НАТО разрешить Украине вступить в альянс. В 2014 году украинцы выгнали коррумпированного пророссийского лидера. Затем Путин сжег бумаги, на которой были написаны гарантии безопасности Украины. Он оторвал куски от восточной Украины и аннексировал Крым. Теперь он готов вторгнуться остальную страну <...> Если Путин санкционирует крупное наступление, денуклеаризация Украины будет иметь большое значение, особенно для государств, не обладающих ядерным оружием, которые ждут от Вашингтона защитного прикрытия., — сказано в публикации.

В Forbes убеждены, что за повторную агрессию против Украины Москва должна поплатиться, иначе все архитектура безопасности, что в Азии, что в Европе окажется под угрозой разрушения.

— Многое зависит от того, что решит Путин и сколько он выиграет или потеряет от своего решения. Если сдерживающие угрозы не сработают и российские войска вторгнутся, наказание должно быть суровым. В противном случае наблюдателям будет сообщено, что агрессия окупается и что дальнейшее воздержание от ядерного оружия может дорого обойтись. Чем больше выиграет Путин, тем больше ударов будет нанесено нераспространению ядерного оружия и контролю над вооружениями, — заключают в бизнес-издании.

Напомним, бизнес-журнал Forbes составил лист из приближенный к Владимиру Путину олигархов, которых выбрали целями для новых американских санкций на случай вторжения России в Украину.