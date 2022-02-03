Бизнес-журнал Forbes составил лист из приближенный к Владимиру Путину олигархов, которых выбрали целями для новых американских санкций на случай вторжения России в Украину.

С публикацией можно ознакомиться на сайте издания.

Исходя из собственных данных, Forbes пишет, что при начале полномасштабной агрессии Москвы против Киева под американские санкции, вероятно, попадут российские миллиардеры Алишер Усманов, Леонид Михельсон и Роман Абрамович. Журнал оценивает их общее состояние в 58,3 миллиарда долларов.

В подтверждение предположениям Forbes, в Белом доме ранее заявляли о выявлении людей «входящих или близких к внутреннему кругу Кремля», которые «играют роль в принятии государственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля». В администрации Байдена их считают уязвимыми из-за финансовых связей с Западом.

Как пишет бизнес-журнал, Роман Абрамович ранее избегал санкций из-за тесной связи с американским истеблишментом.

— Причиной, по которой Абрамовича пощадили, по словам одного эксперта, работавшего с российским правительством, была его дружба с Иванкой Трамп, дочерью бывшего президента США, и ее мужем Джаредом Кушнером, — говорится в материале.

Далее издание отмечает, что Альшер Усманов также давно должен был попасть под санкции из-за своей приближенности к Владимиру Путину.

— Связи Усманова с Путиным выходят за рамки деловых. Он женат на Ирине Винер, легендарном тренере по художественной гимнастике, которая помогла Алине Кабаевой, которую многие считают любовницей Путина, выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года. Учитывая, что администрация Байдена нацелена на олигархов, у которых есть активы на Западе, Усманов отвечает всем требованиям, имея обширные владения недвижимостью, разбросанные по всей Европе. Он владеет двумя обширными поместьями в Лондоне — Beechwood House и Sutton Place, которые вместе стоят почти 300 миллионов долларов. У него также есть недвижимость в Мюнхене, Монако, Сардинии и других местах, — сказано в публикации.

Согласно оценке Forbes, миллиардер Леонид Михельсон еще больше относиться к путинскому окружению, чем прежние лица.

— Основатель и председатель правления производителя природного газа «Новатэк», Михельсон также является деловым партнером Геннадия Тимченко, олигарха с состоянием в 23,5 миллиарда долларов, который находится под санкциями США с 2014 года, — акцентирует журнал.

Бизнесмены, оказавшиеся под финансовыми ограничениями со стороны США, утрачивают доступ к любым активам, которые может контролировать американское законодательство.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.