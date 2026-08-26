В программу развития ЖКХ Николаева планируется включить финансирование утилизации батареек и предусмотреть переработку строительного мусора

Николаевский горсовет. Фото из архива НикВести

В Николаеве планируют внести изменения в Программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2025–2029 годы. В программе планируется предусмотреть финансирование утилизации батареек и расширить возможности площадки для переработки отходов, образовавшихся в результате разрушений.

Соответствующий проект решения планируется вынести на рассмотрение сессии Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Как пояснил 25 августа на заседании комиссии по вопросам ЖКХ первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Игорь Набатов, одно из изменений касается утилизации отработанных батареек.

В настоящее время финансирование этого направления в программе на 2026 год не предусмотрено. Город планирует выделить средства из экологического фонда, чтобы обеспечить вывоз и надлежащую утилизацию батареек, которые горожане сдают в специальные пункты сбора.

— У нас таких пунктов немного, но они все же есть, и сбор этих батареек ведется. А для того, чтобы утилизировать их надлежащим образом, необходимо предусмотреть такое финансирование, — отметил он.

Депутаты попросили департамент предоставить перечень таких пунктов, чтобы обнародовать информацию для жителей.

Еще одно изменение касается площадки для переработки отходов от разрушений. Игорь Набатов напомнил, что город уже получил согласование от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на использование его мощностей не только для отходов от разрушений, но и для строительных отходов.

— По своему составу это фактически одно и то же, но юридически это разные виды отходов, — пояснил Игорь Набатов.

Поэтому в программе хотят изменить формулировку соответствующего пункта, чтобы на площадке можно было перерабатывать, в частности, бетонные конструкции и другие строительные отходы, образующиеся на территории города.

Кроме того, в программу планируют добавить отдельный пункт об оформлении документации по землеустройству для земельных участков под строительство жилых домов.

Общий объем финансирования программы при этом планируется определить на уровне 66,3 миллиарда гривен на 2025–2029 годы.

Также в документах предлагается изменить название «департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета» на «департамент городского хозяйства Николаевского городского совета».

Члены профильной комиссии поддержали проект решения: пять депутатов проголосовали «за», один воздержался. Окончательно изменения должен утвердить Николаевский городской совет.

Напомним, что в июне исполком одобрил расширение программы развития жилищно-коммунального хозяйства, чтобы районные администрации могли самостоятельно заказывать и финансировать работы по сносу аварийных деревьев, обрезке ветвей, косьбе травы и озеленению на внутриквартальных территориях.

Также сообщалось, что в Николаеве изменили правила работы площадки по переработке отходов от разрушений. Теперь там разрешено принимать и перерабатывать и другие строительные отходы, образующиеся в городе.