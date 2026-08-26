Исполком определил, какие школы будут работать в очном и дистанционном форматах в Николаеве

Исполком определил, какие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме в Николаеве. Фото: НикВести

Учебный год в школах Николаева продлится с 1 сентября по 30 июня. Обучение будет проходить в трех форматах — очном, дистанционном и смешанном — в зависимости от ситуации с безопасностью. В случае необходимости формат могут изменить в течение года.

Решение принял исполком сегодня, 26 августа, сообщают «НикВести».

Заместитель начальницы управления образования Николаевского горсовета Светлана Макарова отметила, что предварительно формат работы школ обсудили с родителями и коллективами учебных заведений.

— На основании ходатайств учебных заведений мы подготовили это решение и направили пакет документов в военную администрацию. На сегодняшний день мы получили разрешение военной администрации на организацию образовательного процесса, — рассказала Светлана Макарова.

Всего в городе будут работать 64 учреждения: школы, гимназии и лицеи:

45 — в очной форме;

7 — по смешанной форме;

12 — дистанционно.

Заместитель начальницы управления образования пояснила, что в зависимости от ситуации с безопасностью коллектив школ может менять форму обучения. Исполком поддержал это решение.

Напомним, на аппаратном совещании в Николаевском горсовете говорили о том, что из-за увеличения числа атак реактивных беспилотников в школах Николаева могут изменить организацию учебного процесса. В частности, ученики могут учиться в две смены в укрытиях, а занятия в учебных заведениях могут начинаться с 7:30 утра.

Также сообщалось, что в новом учебном году в Николаевской области предварительно планируется организовать очное обучение в 244 учреждениях общего среднего образования, еще 107 будут работать в смешанном формате, а 41 — дистанционно. Дистанционное обучение сохранят прежде всего в школах, расположенных вблизи линии боевого столкновения.