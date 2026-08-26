 Исполком определил, какие школы будут работать в очном и дистанционном форматах в Николаеве

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Главная Новости Самоуправление 12:42, 26 августа, 2026

Исполком определил, какие школы будут работать в очном и дистанционном форматах в Николаеве

Виконком визначив, які начальні заклади працюватимуть дистанційно у Миколаєві. Фото: НикВестиИсполком определил, какие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме в Николаеве. Фото: НикВести

Учебный год в школах Николаева продлится с 1 сентября по 30 июня. Обучение будет проходить в трех форматах — очном, дистанционном и смешанном — в зависимости от ситуации с безопасностью. В случае необходимости формат могут изменить в течение года.

Решение принял исполком сегодня, 26 августа, сообщают «НикВести».

Заместитель начальницы управления образования Николаевского горсовета Светлана Макарова отметила, что предварительно формат работы школ обсудили с родителями и коллективами учебных заведений.

— На основании ходатайств учебных заведений мы подготовили это решение и направили пакет документов в военную администрацию. На сегодняшний день мы получили разрешение военной администрации на организацию образовательного процесса, — рассказала Светлана Макарова.

Всего в городе будут работать 64 учреждения: школы, гимназии и лицеи:

  • 45 — в очной форме;
  • 7 — по смешанной форме;
  • 12 — дистанционно.

Заместитель начальницы управления образования пояснила, что в зависимости от ситуации с безопасностью коллектив школ может менять форму обучения. Исполком поддержал это решение.

Напомним, на аппаратном совещании в Николаевском горсовете говорили о том, что из-за увеличения числа атак реактивных беспилотников в школах Николаева могут изменить организацию учебного процесса. В частности, ученики могут учиться в две смены в укрытиях, а занятия в учебных заведениях могут начинаться с 7:30 утра.

Также сообщалось, что в новом учебном году в Николаевской области предварительно планируется организовать очное обучение в 244 учреждениях общего среднего образования, еще 107 будут работать в смешанном формате, а 41 — дистанционно. Дистанционное обучение сохранят прежде всего в школах, расположенных вблизи линии боевого столкновения.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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