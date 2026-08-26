КП «Свой дом» в Николаеве планируют передать 8 квартир — их отремонтируют для переселенцев

КП «Свой дом» намерено передать 8 квартир, которые будут отремонтированы для переселенцев. Иллюстративное фото: «Суспильне»

Горсовет Николаева планирует передать КП «Свой дом» восемь квартир. Они находятся в коммунальной собственности города. Жилье планируется отремонтировать при участии благотворительного фонда, чтобы в дальнейшем там могли жить переселенцы.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета 25 августа, пишут «НикВести».

Заместитель начальника управления коммунального имущества Николаевского городского совета Татьяна Дмитрова пояснила, что согласно проекту решения предлагают изъять у КЖЭП Центрального района коммунальное имущество — квартиры по ул. Айвазовского, 4, ул. Евгения Логинова, 12/3, ул. Космонавтов, 104.

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Восемь квартир планируют передать КП «Свой дом» на праве узуфрукта, чтобы жилье отремонтировал благотворительный фонд «Каритас». В дальнейшем жилье должны передать внутренним переселенцам.

Право узуфрукта — это право бесплатного владения и пользования чужим имуществом с правом получать от него доходы, но без права продавать, дарить или отчуждать его.

Депутат Евгений Прудник (избранный от «ОПЗЖ») поинтересовался, чем занимается КП «Свой дом». По его мнению, это непонятно.

Заместитель начальника управления коммунального имущества Татьяна Дмитрова ответила, что КП создали для того, чтобы оно занималось доступным жильем.

— Есть доступное жилье, есть социальное жилье. Если у нас будет доступное жилье, то есть у нас что-то будет построено, то КП «Свой дом» будет заниматься тем, чтобы сдавать это жилье в аренду и зарабатывать деньги для общины. Но кроме того, в их уставе предусмотрено очень много функций: содержание, аренда, — пояснила Татьяна Дмитрова.

Заместитель начальника управления коммунального имущества горсовета Татьяна Дмитрова. Фото: НикВести

Она также отметила, что сейчас предприятие имеет на балансе около 35 квартир. Кроме того, ожидается постановление Кабмина, согласно которому жилье разделят на социальное, которое нельзя будет приватизировать, а только использовать, и доступное, которое можно будет сдавать в аренду за деньги.

— Они (КП «Свой дом» — прим.) за счет выделяемых средств общины осуществляют паспортизацию, оформляют документы и готовят квартиры к дальнейшему заселению — вывозят мусор, чтобы туда могли прийти благотворительные фонды и отремонтировать жилье, — добавила заместитель начальника управления коммунального имущества.

Татьяна Дмитрова заверила, что квартиры будут находиться исключительно на балансе коммунального предприятия. Никого из них не будут выселять: часть жилья перешла в собственность города, поскольку умерли владельцы и нет наследников, другая часть была пустующей.

— Это все квартиры коммунальной формы собственности. На четыре из них уже оформлено право собственности на территориальную общину Николаева. Три из них еще находятся в процессе оформления права собственности, — отметила Татьяна Дмитрова.

Также она уточнила, что переселенцы не получают квартиру в собственность, а лишь будут в ней проживать.

— После ремонта квартир будет задействован квартирный отдел. Для распределения квартир существует шкала приоритетов, кому эти квартиры будут переданы. Главное условие — чтобы это не были семьи военнослужащих. На сегодняшний день в очереди много семей, нуждающихся в размещении в качестве ВПЛ. Ремонтируем только для них. Но на балансе квартиры будут стоять в «Своем доме», — пояснила заместитель начальника управления коммунального имущества.

Члены комиссии согласовали проект решения, однако отметили, что хотят услышать от руководителя КП «Свой дом», чем занимается предприятие.

Напомним, 31 июля Николаевский городской совет во второй раз не проголосовал за реорганизацию коммунального предприятия «Свой дом». Его должны были преобразовать в общество с ограниченной ответственностью «Своя домівка». Депутаты считали, что необходимо разработать концепцию реформирования коммунальных предприятий, которую нужно реализовать с внесением изменений в законодательство, а не отрабатывать на одном конкретном примере.

На сессии 30 июня Николаевский горсовет также провалил голосование за преобразование коммунального предприятия «Свой дом» и его преобразование в ООО «Своя домівка».

Кроме того, на заседании 31 июля горсовет во второй раз не дал согласия на выделение земли КП «Свой дом» под модульные дома для переселенцев на пр. Богоявленском. Этот проект курирует вице-мэр Сергей Коренев.

В итоге на заседании 6 августа горсовет одобрил выделение земли, но Департаменту городского хозяйства.