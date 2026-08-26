 СБУ и Нацполиция задержали николаевского экс-нардепа: его подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации за $10 тыс.

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СБУ и Нацполиция задержали николаевского экс-нардепа: его подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации за $10 тыс.

СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа. Фото: СБУСБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата из Николаева. Фото: СБУ

Правоохранители задержали бывшего народного депутата по подозрению в организации схемы уклонения военнообязанных от мобилизации. За 10 тысяч долларов он предлагал оформить фиктивную инвалидность, чтобы избежать призыва.

Об этом Служба безопасности Украины и Нацполиция сообщили в среду, 26 августа, пишут «НикВести».

Речь идет об экс-народном депутате 8-го созыва Вадиме Подберезняке. Как установило следствие, для реализации схемы он планировал использовать личные связи в медучреждениях Николаевской области. Военнообязанных оформляли на стационарное лечение под видом кардиологических или неврологических заболеваний. После выписки они получали заключения комиссии об установлении третьей группы инвалидности.

СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа. Фото: СБУСБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата из Николаева. Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа. Фото: СБУСБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата из Николаева. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность организатора и задержали его вместе с посредником после получения второй части средств за оформление полного пакета фиктивных документов.

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается расследование с целью установления и привлечения к ответственности всех участников схемы. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Юридическую защиту Вадима Подберезняка осуществляет адвокатское объединение «ЗАКОН». В комментарии «НикВести» они отметили, что их подзащитный не признает своей вины.

Напомним, в 2015 году Вадим Пидберезняк стал народным депутатом Украины VIII созыва по списку партии «Народный фронт» под № 76. Работал в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта. Его депутатские полномочия прекратились 29 августа 2019 года после завершения работы Верховной Рады VIII созыва.

Справка

В соответствии с принципом презумпции невиновности лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Уведомление о подозрении, избрание меры пресечения, проведение обысков или другие процессуальные действия не означают признания человека виновным. Материал может содержать информацию о процессуальном статусе фигуранта, а также данные из официальных, открытых и редакционных источников.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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