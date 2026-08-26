СБУ и Нацполиция задержали николаевского экс-нардепа: его подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации за $10 тыс.

СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата из Николаева. Фото: СБУ

Правоохранители задержали бывшего народного депутата по подозрению в организации схемы уклонения военнообязанных от мобилизации. За 10 тысяч долларов он предлагал оформить фиктивную инвалидность, чтобы избежать призыва.

Об этом Служба безопасности Украины и Нацполиция сообщили в среду, 26 августа, пишут «НикВести».

Речь идет об экс-народном депутате 8-го созыва Вадиме Подберезняке. Как установило следствие, для реализации схемы он планировал использовать личные связи в медучреждениях Николаевской области. Военнообязанных оформляли на стационарное лечение под видом кардиологических или неврологических заболеваний. После выписки они получали заключения комиссии об установлении третьей группы инвалидности.

СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата из Николаева. Фото: СБУ СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата из Николаева. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность организатора и задержали его вместе с посредником после получения второй части средств за оформление полного пакета фиктивных документов.

Задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается расследование с целью установления и привлечения к ответственности всех участников схемы. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Юридическую защиту Вадима Подберезняка осуществляет адвокатское объединение «ЗАКОН». В комментарии «НикВести» они отметили, что их подзащитный не признает своей вины.

Напомним, в 2015 году Вадим Пидберезняк стал народным депутатом Украины VIII созыва по списку партии «Народный фронт» под № 76. Работал в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта. Его депутатские полномочия прекратились 29 августа 2019 года после завершения работы Верховной Рады VIII созыва.