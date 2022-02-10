Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Во время которой, в частности, обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом он сказал во время совместного брифинге с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

— Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия, — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Украины, угроза вторжения РФ и предложенные Москвой «гарантии безопасности».

Добавим, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по «гарантиям безопасности». Обсуждения идут с конца 2021 года, но Москва выдвигает неприемлемые для Запада условия.

Напомним, Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан с Украины в случае российской агрессии.