На конференции безопасности, которая традиционно пройдет в Мюнхене, не будет представителей России, власти которой решили демонстративно проигнорировать проведение этого мероприятия.

Об этом пишет Dnevnik.

Форум, называемый «Давосом по вопросам безопасности», с 1963 года собирает президентом, министром обороны и глав МИД ряда европейских государств, а также экспертов.

В этом году Мюнхенская конференция должна пройти 18-20 февраля, свою готовность выступить подтвердили вице-президент США Камала Харрис, лидеры Германии, ЕС и генсек НАТО. Приглашение отправили и Владимиру Зеленскому, так как главной темой мероприятия станет кризис вокруг Украины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже успела заявить, что от Москвы никого не будет.

— Вынуждены с сожалением отметить, что в последние годы эта конференция все больше становится сугубо трансатлантическим форумом, теряя цель инклюзивности и объективности, — рассказала дипломатка.

Тем временем издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, пишет, что Кремль бойкотирует конференцию из-за резких заявлений, сказанных ранее ее гостями в поддержку Украины. К примеру, будущий председатель «Давоса-2 в сфере безопасности» Кристоф Хойсген также обвинял президента России Владимира Путина в стремлении «восстановить империю, напоминающую Советский Союз».

Ранее сообщалось, большинство европейцев надеются, что НАТО постоит за Украину в случае российского нападения.