Сегодня, 10 февраля, в Бухарест вошли американские военные конвои, уже ночью их перекинут на военную базу.

Об этом пишет Digi24.

Первая колонна военной техники США зашла в Бухарест, за ней следует вторая. Союзные машины сопровождает румынская военная полиция.

Согласно европейским транспортным правилам, водители, управляющие военным транспортом, должны отдыхать в течение 9 часов с обязательными перерывами.

Минобороны Румынии сообщает, что уже в ночь на пятницу американских военнослужащих доведут до базы имени премьер-министра Румынии Михаила Когэлничану.

Обещанное Бухаресту пополнение от США впервые пересекло границу Румынии в среду вечером. Отряд называется Task Force Cougar.

— В министерстве уточняют, что для хорошего развития дорожного движения военная полиция примет меры по обеспечению беспрепятственного движения и проинформирует водителей о возможных ограничениях на дорогах. TF Cougar будет в основном состоять из солдат 2-й эскадрильи / 2-го кавалерийского полка, которые будут действовать на бронетранспортерах Stryker, к которым добавятся солдаты с другими специальностями из батальонов полка (артиллерия, инженеры и т. д.), — отмечают в Digi24.

Напомним, американский президент подписал распоряжение об увеличении количества американских военнослужащих в восточных членах НАТО.