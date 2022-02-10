Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканал «Наш» за расистские высказывания экс-нардепа Евгения Мураева.

Об этом пишет «Детектор медиа».

Помимо штрафа для телеканала «Наш», регулятор планирует через суд лишить лицензии другой телеканал, связанный с Евгением Мураевым, под названием «Макси ТВ».

Расистские интонации в словах Мураева члены Нацсовета рассмотрели в одном из выпусков программы «Важно». Член регулятора Максим Оноприенко подчеркивает, что ведущие никак не реагировали на разжигающие ненависть высказывания гостя и распространяли их на свою аудиторию.

— Париж ужасный. Извините, он черный. И там просто страшно спускаться в метро. И там ужасное классовое неравенство <...> Насыщенный афроамериканцами. Да, я вижу в этом проблему. Я вижу в этом проблему. Я вижу там трудовых мигрантов, которые не ассимилируют. Я вижу, как в Германии нападают на женщин <...> Вы, наверное, дорогие украинцы, к этому не готовы. И я могу сказать, что Брюссель превратился прямо в мусульманскую какую то мекку. Хиджабы. Достаточно страшно и некомфортно там находится. Если вы говорите о мировом терроризме, — подобные формулировки от Евгения Мураева послужили причиной для штрафования его канала.

Ранее сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на канал «НАШ» за то, что в одной из программ журналисты Ангелина Пичик и Максим Назаров использовали язык вражды.