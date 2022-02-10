Сегодня, 10 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин в составе украинской делегации. Там вскоре стартуют переговоры политических советников лидеров нормандского формата.

Об этом политик заявил на своей на странице в Facebook.

По его словам, кроме самих переговоров первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями германского бизнеса.

В ходе встреч обсудят финансовое взаимодействие и поддержку, реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества, развитие транспортного потенциала обеих стран.

Также в рамках диалога с немецким бизнесом планируется обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.

— Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина — не сама, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы, — отметил Андрей Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что с разблокированием «нормандского формата» возникла надежда на деэскалацию напряжения и мирное урегулирование для Украины.