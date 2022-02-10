Городской голова Днепра Борис Филатов ответил белорусскому посольству, которое вымогало извинений за вывешенный в центре города БЧБ-стяг.

Свои мысли политик разместил на личной странице.

Возмущение Минска вызвал факт замены перед горсоветом Днепра обычного белорусского флага на национальный символ в виде бело-красно-белого знамени.

— Символика коллаборационистов и карателей, — заявили в посольстве Беларуси в Украине.

В ответ мэр большего города сделал акцент на том, что Украина отличается от авторитарной Беларуси, где свою волю может диктовать один человек.

— Понимаете, мы живем в свободной стране? Да, в нашей стране масса проблем, но в ней легко дышать. Например, у нас, в отличие от Беларуси, президент не назначает градоначальников. Более, того, мы нашему Президенту не подчиняемся. Мы — отдельная ветвь власти. Мы — местное самоуправление. В Украине, как президент не командует мэрами и муниципалитетами, также мэры и муниципалитеты не командуют гражданами. У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: «Боря, когда ты уже сдохнешь?», и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше. Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине. Поэтому молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. И «власти Днепра» тут молодежи не указ. Потому, что мы живем в свободной стране. Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране. И готовы ее защищать. Хотя это, наверное, вам точно этого не понять. Ни в России, ни в Беларуси, — заключил Борис Филатов.

Напомним, МВД Беларуси предложило приравнять БЧБ-флаг к нацистской символике и запретить его использование на территории страны. Начиная с августа 2020 этот флаг стал знаменем протеста.