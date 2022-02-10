Председатель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посчитал украинскую армию намного сильнее в сравнении с образцом 2014 года.

Об этом пишет газета «День», ссылаясь на его брифинг.

По мнению генерального секретаря НАТО, за 8 лет Киеву удалось достичь конкретных успехов в модернизации вооруженных сил сразу по нескольким направлениям.

— Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются... Мы не будем игнорировать поддержку Украины, считаю, что это сейчас правильно, — отметил Йенс Столтенберг.

Так как брифинг генсека НАТО был совместным с премьер-министром Великобритании, последний также сказало свое веское слово.

— Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им действительно, кажется, не нужны, потому что они думают, что они уже в достаточном количестве, — подчеркнул Борис Джонсон, добавив, что Лондон не отступится от помощи украинцам.

Напомним, Североатлантический альянс провел несколько тренировок пилотов в Румынии, которая граничит с Украиной.