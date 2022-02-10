Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» — это тактика ползучей оккупации моря.

Об он сообщил на своей странице в Facebook.

Алексей Резников акцентировал, что Украина наблюдает учения, накопление оружия, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ.

— Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты,они поймут цену своей наглости, — заявил Алексей Резников.

Ранее командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявило, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.