Президент Владимир Зеленский не выполнил четыре из пяти избирательных обещаний трехлетней давности.

Об этом сообщили на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

КИУ проанализировал исполнение публичных заявлений действующего президента, которые тот озвучил в интервью Украинской правде в январе 2019 года Тогда Владимир Зеленский продемонстрировал свое видение окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике.

Указано, что из пяти ключевых обещаний Владимира Зеленского не выполнено четыре. В частности, не был изменен текст Минских соглашений, западные государства не присоединились к существующим мирным форматам, не удалось договориться о действенном перемирии с Россией, не соблюдены обещания по привлечению профессионалов на государственные должности.

— Показательно, что три года назад Зеленский говорил о тех же вещах, которые сейчас находятся на повестке дня. В частности, вопрос выполнения «Минских соглашений». Однако прогресса в этой сфере не было достигнуто, и проблема «Минских соглашений» и их выполнения до сих пор остается актуальной, — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Далее организация прилагает анализ предвыборных обещаний главы государства.

«1. Я хочу, чтобы перестали стрелять. Эти договоренности, мне кажется, они не очень сложные, можно договориться». Не выполнено. Режим прекращения огня действовал несколько месяцев с июля 2020 г. И начиная с 2021 г. режим тишины был сорван. За год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В августе 2021 г. Зеленский заявил, что соблюдение тишины до сих пор остается первым шагом для конструктивных переговоров. 2. Нужно «корректировать и развивать «Минские договоренности». Не выполнено. После встречи в «нормандском формате» в декабре 2019 г. Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в «Минские соглашения». Однако на практике эта инициатива не была реализована. Как известно, против этого выступает Российская Федерация, блокируя соответствующий процесс. 3. «У нас сегодня есть «Минские договоренности», которые не очень работают. Может, привлечь еще страны – западные». Не выполнено. С 2019 г. Состав участников мирных переговоров по вооруженной агрессии со стороны РФ не изменился. В «нормандском формате» по-прежнему представлены Украина, Россия, Германия и Франция. В декабре 2021 г., отвечая на вопрос о возможном присоединении США к этим переговорам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока речь не идет о переформатировании «нормандского формата», поэтому он остается таким, каким есть. 4. «Обязательно будем привлекать профессионалов». Не выполнено. По данным КИУ, за время президентства Зеленского более 30 человек, которые ранее работали в структурах «Студии Квартал-95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения, получили государственные должности. В частности, совладелец «Студии Квартал-95» Иван Баканов стал главой СБУ, сценарист «Студии Квартал-95» Юрий Костюк — замглавы Офиса президента, Сергей Сивоха работал советником секретаря СНБО и др. 5. «Полная амнистия? Конечно же, никто на это не пойдет». Выполнено. Владимир Зеленский придерживается обещания о невозможности полной амнистии. При этом отмечается, что амнистия будет возможна лишь после формирования соответствующих условий безопасности, а также будет касаться исключительно лиц, «у которых нет на руках крови», — пишут в КИУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном заверил последнего, что Киев будет придерживаться соглашений, подписанных в Минске.