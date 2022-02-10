Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина сейчас находится на пике заболеваемости текущей волны COVID-19.

Об этом передает «Интерфакс-Украина».

— Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тысячи случаев в день, — подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, во время новой волны растет количество случаев заболевания, но не количество госпитализаций – это уменьшает нагрузку на стационарную медицинскую помощь.

Несмотря на это, сейчас наблюдается большая нагрузка на первичную медицинскую помощь.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 9 февраля, заразились коронавирусом 41 тысяча 694 человека.