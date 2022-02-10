В Украине за минувшие сутки, 9 февраля, заразились коронавирусом 41 тысяча 694 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 4128 человек, летальных исходов — 280, выздоровели — 16 628 человек. Протестировали методом ПЦР — 84 520, методом ИФА — 6962, экспресс-тестами — 66 069.

Больше всего новых случаев в Одесской области (3918) и Киеве (3880).

За все время пандемии в Украине заболел 4 421 741 человек, выздоровели — 3 729 976, летальных случаев — 102 167.

Ранее стало известно, что руководство Николаевской облгосадминистрации попросило Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС отсрочить введение «красного» эпидемиологического уровня в нашей области.

Напомним, что КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» развернула 40 дополнительных мест для лечения детей, больных COVID-19.