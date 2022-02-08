КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» развернула 40 дополнительных мест для лечения детей, больных COVID-19. По состоянию на сегодняшний день там лечатся 114 детей с подтвержденным COVID-19 и еще 14 с подозрением.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Николаевской ОГА.

В больнице всего развернуто 170 «ковидных» коек. Еще вчера было 130 и заполненность составляла 98,46%.

Сегодня в областной детской больнице занято 89,41% мест.

Напомним, ранее в Николаевской городской больнице №2 количество «ковидных» коек увеличили до 100.