КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» развернула 40 дополнительных мест для лечения детей, больных COVID-19. По состоянию на сегодняшний день там лечатся 114 детей с подтвержденным COVID-19 и еще 14 с подозрением.
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Николаевской ОГА.
В больнице всего развернуто 170 «ковидных» коек. Еще вчера было 130 и заполненность составляла 98,46%.
Сегодня в областной детской больнице занято 89,41% мест.
Напомним, ранее в Николаевской городской больнице №2 количество «ковидных» коек увеличили до 100.
КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» развернула 40 дополнительных мест для лечения детей, больных COVID-19. По состоянию на сегодняшний день там лечатся 114 детей с подтвержденным COVID-19 и еще 14 с подозрением.
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Николаевской ОГА.
В больнице всего развернуто 170 «ковидных» коек. Еще вчера было 130 и заполненность составляла 98,46%.
Сегодня в областной детской больнице занято 89,41% мест.
Напомним, ранее в Николаевской городской больнице №2 количество «ковидных» коек увеличили до 100.