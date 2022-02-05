В детской городской больнице №2 в Николаеве увеличили количество коек, предназначенных для лечения больных COVID-19. В настоящее время там развернуто 100 коек, из них занято 69.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Николаевской ОГА.

Согласно данным, в больнице дополнительно развернули 40 коек. Сейчас в «ковидном» отделении лечатся 50 детей с подтвержденным COVID-19 и 19 — с подозрением.

В областной детской больнице развернуто 130 коек, из них сегодня занято 123. В больнице лечатся 108 детей с подтвержденным COVID-19 и 15 — с подозрением.

Ранее начальница управления Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявила, что в предыдущие волны пандемии не наблюдалось такая заболеваемость среди детей. По ее словам, такой всплеск связан с циркуляцией штамма «Омикрон», который является очень контагиозным.