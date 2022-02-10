Правительство в Украине должно принимать меры по поддержке и развитию собственной промышленности, а не стимулировать импорт крупными инфраструктурными проектами.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак.

— По данным Госкомстата, промышленное производство в 2021 году увеличилось на 1,1%. Но несмотря на вроде бы положительную динамику, поводов радоваться нет. Во-первых, объемы промышленного производства в 2021 году достигли лишь уровня 2016 года и минус 18% к 2013 году. Во-вторых, даже этот мизерный рост имеет неустойчивую тенденцию: во втором полугодии прошлого года 3 месяца наблюдался рост, а 3 месяца — падение, — рассказал Александр Мазурчак.

По его словам, политика государства в сфере промышленного производства не вселяет надежды на какой-либо существенный рост показателей в ближайшие годы.

— Вместо того чтобы сосредоточиться на импортозамещении, стимулировании экспорта, развитии индустриальных парков и т.п., правительство закатывает деньги в асфальт в рамках Великого строительства. Эти крупные государственные проекты приносят минимальную пользу экономике, поскольку в них задействованы в больших объемах импортные стройматериалы, в частности, битум, импортная техника, иностранные рабочие, — подчеркнул сопредседатель «Нашего края».

Александр Мазурчак добавил, что в таких условиях быстрыми темпами растет трудовая миграция. И на фоне дальнейшей деиндустриализации, остановки и закрытия промышленных предприятий из-за высоких цен на энергоносители, трудовая миграция продолжится.

— По данным Нацбанка, в 2021 году от украинских работников в Украину поступило 15 миллиардов. Это абсолютный рекорд за всю историю независимой страны. Однако добавленная стоимость в этом случае создается вне украинской экономики и те 15 миллиардов поступлений от работников могли бы превратиться в дополнительные 70-80 миллиардов ВВП, если бы украинские граждане работали не за границей, а в Украине, — подчеркнул сопредседатель партии.

«Наш край» призывает правительство остановить сворачивание промышленного производства в Украине, что влечет дальнейшее падение экономики, обнищание населения, трудовую миграцию. В партии считают необходимым:

разработать и утвердить конкретный перечень мер по реализации экономической политики, направленной на импортозамещение, стимулирование экспорта, развитие индустриальных парков, широкое применение локализации;

способствовать обеспечению украинских предприятий энергоносителями по адекватным ценам, например через дотации, льготные кредиты, как это практикуется в других странах (Болгария, Чехия, Италия, Португалия).

Ранее в партии «Наш Край» заявили, что во многих медицинских учреждениях Николаевской области врачей переводят на полставки, поскольку денег на выплату обещанных Кабинетом министров повышенных зарплат нет.