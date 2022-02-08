Во многих медицинских учреждениях Николаевской области врачей переводят на полставки, поскольку денег на выплату обещанных Кабинетом министров повышенных зарплат нет.

Об этом заявил депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Андрей Закусилов, сообщили в пресс-службе политсилы.

По его словам, полной отчетности от профильного заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Гранатурова еще нет.

При этом от руководителей медучреждений, которые территориально находятся вне областного центра, поступает информация о значительной нехватке средств на зарплаты медперсонала.

— Еще в середине января на совещании руководители медучреждений области заявляли, что средств на выплату зарплаты медикам и медицинским сестрам в размере 20 тысяч гривен и 13,5 тысяч гривен соответственно не хватает. Вместо того чтобы отреагировать на заявление врачей, Кабмин пообещал направить в медучреждения проверку Госаудита, которая должна выяснить, рационально ли руководство больницы тратит средства, а к самому руководителю применить ответственность за невыполнение постановления, — отмечает Андрей Закусилов.

Депутат отметил, что, несмотря на дефицит средств, некоторые медучреждения сумели выполнить постановление за счет сокращения ставок и отмены надбавок.

— Опасаясь очередных проверок, отдельные медучреждения выполнили постановление, сократив ставки и отменив надбавки. Так, в одной из больниц работников ФАПов перевели на 0,5 ставки, в другом не меняли тарифную сетку, а забрали надбавки и произвели начисление согласно предписаниям Кабмина, что никак не изменило доходы медиков, — рассказывает Андрей Закусилов и выражает надежду, что все эти факты также будут отражены в информации Юрия Гранатурова.

Депутат подчеркнул, что именно сегодня Кабмин обещал всем медучреждениям направить контракты, а до 10 февраля — средства за услуги.

— Сегодня больницы должны получить контракты, а 10 февраля — деньги за предоставленные услуги. Именно из этих средств Кабмин предлагает больницам перекрыть разницу в дефиците финансов на выплату зарплаты. Только, во-первых, вряд ли 10 февраля больницы получат деньги. Во-вторых, не всем больницам достаточно будет этих денег, поскольку доходы от предоставления услуг в каждой больнице разные, и не всегда есть прибыль, которую можно направить именно на эти мероприятия, а не на развитие, — рассказал Андрей Закусилов.

В «Нашем крае» уверены, что, принимая такие решения, правительство должно предусмотреть дофинансирование медицинским учреждениям на зарплаты врачам, а не выписывать выговоры за невозможность выполнить популистские распоряжения.

Напомним, начальница горздрава Ирина Шамрай рассказала, что больницы Николаева, которые не смогут выплатить зарплаты медикам, получат дополнительное финансирование для покрытия долгов от Национальной службы здоровья Украины. Специальный пакет выплат будет внедрен уже в феврале.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области главные врачи больниц не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.